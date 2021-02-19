Патент: поддержка вместо нагрузки. Центр «Мой бизнес» рассказывает, как уменьшить сумму налоговых платежей

Новые условия по патенту позволят орловским предпринимателям платить меньше налогов — считают в центре «Мой бизнес». Нововведения предполагают возможность снижения налоговой нагрузки за счёт уменьшения стоимости патента на сумму уплаченных страховых платежей практически до нуля.

Размер страховых взносов, уплаченных предпринимателями, работающими на патенте, долгое время не брался в расчёт. С 2021 года ситуация изменилась. Теперь страховые взносы будут уменьшать стоимость патента, аналогично ЕНВД. Это стало возможным благодаря поправкам, внесённым в конце 2020 года в Налоговый кодекс РФ и Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации».

Предприниматели, использующие патентную систему налогообложения, смогут уменьшать сумму налога, исчисленную за налоговый период, на:

страховые взносы, которые были уплачены в данном периоде как за себя, так и за работников;

больничные за первые три дня болезни сотрудника;

взносы за сотрудников по договорам добровольного личного страхования.

При этом ИП, не имеющие работников, смогут снизить стоимость патента буквально до нуля (на всю сумму уплаченных за себя взносов). Предприниматели с наёмными работниками уменьшат налог на взносы и пособия на 50%.

Если стоимость патента будет уплачена раньше, чем взносы, на которые планировалось уменьшать налог, возникнет переплата. Её можно будет вернуть или учесть в счёт следующего патента.

Если ИП в течение года взял несколько патентов, а сумма уплаченных взносов и пособий превысит стоимость одного, остаток можно будет засчитать по другому патенту, но в рамках календарного года.

Для уменьшения стоимости патента предпринимателю нужно будет направить уведомление в ту налоговую, где приобретался патент.

Простая презентация с тезисами о новой патентной системе налогообложения размещена на сайте орловского центра «Мой бизнес», получить бесплатную консультацию можно по телефону: (4862) 44-30-20.

ИА «Орелград»