Прокурор Малкин посетил колонию, где пировали заключенные

Глава регионального надзорного ведомства проверил, как в ливенской ИК №2 соблюдают уголовно-исполнительное законодательство.

18 февраля областной прокурор Владислав Малкин проверил, насколько в ливенской исправительной колонии №2 соблюдают права заключенных. В ходе проверки глава надзорного ведомства оценил, насколько соблюдается режим отбывания наказания, и проинспектировал состояние материально-бытового обеспечения осужденных, а также законность их привлечения к труду.

В результате выявили нарушение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Прокурор вынес три постановлении и возбуждении административных дел в отношении колонии и должностного лица, два предостережения о недопустимости нарушения закона, а также протест на решение главы ИК, которое тот принял с нарушением законодательства.

Часть проблем решили на месте, по остальным вопросам прокурор дал поручения и назначил проверки.

На основании результатов проверки прокуратура даст правовую оценку состоянию ведомственного контроля со стороны областного УФСИН.

Напомним, в конце мая 2019 года в интернете появились видеозаписи, снятые в этой колонии. Дело было на Пасху — судя по показанному, праздник удался: во дворе колонии поставили столы с едой и напитками, заключенные собрались вокруг них, и мужчина в центре кадра объявил, что пир спонсировал Арсен Ереванский и «братва».

В конце объявления арестант провозглашает: «Жизнь ворам!». «Вечно», — отвечает толпа. По данным издания «Уездный город Ливны», финансировавший банкет Арсен Ереванский — это Арсен Мкртчян, вор в законе. Летом 2018 года он получил досрочное освобождение из-за смертельной болезни.

ИА «Орелград»