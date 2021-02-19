В Орловской области оценили закон о капремонте

Областные парламентарии провели мониторинг правоприменения.

Орловский облсовет народных депутатов на своем ближайшем заседании планирует рассмотреть отчет о проведении мониторинга правоприменения в 2020 году, его результатах и мерах реагирования. По сути, речь идет об анализе исполнения различных региональных законов. При выявлении недостатков парламентарии вправе вносить предложения по внесению в законы поправок. Также можно ставить вопрос об отмене закона, если он не работает.

Одним из законов, практику правоприменения которого оценили в прошлом году, стал областной закон о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах. Время, за который проводился мониторинг, охватило период с октября 2018 года по июнь 2020 года. Из парламентского отчета следует, что в результате анализа была выявлена «необходимость совершенствования действующей нормативной правовой базы области с учетом изменений федерального законодательства».

Коррупциогенных факторов при исполнении данного закона проверяющие не нашли, но вскрыли целый ряд, так сказать, недостатков. В итоге был подготовлен пакет рекомендаций, который областной парламент намерен адресовать областному департаменту ЖКХ и региональному Фонду капремонта.

Прежде всего, им будет рекомендовано усилить контроль за освоением денежных средств в сфере капитального ремонта «в целях увеличения объемов выполненных работ». Также адресатов призовут синхронизировать сроки реализации областной адресной программы с финансовым и календарным годом и обеспечить наличие в контрактах с подрядчиками условий о предоставлении гарантий на ремонт (2-4 процента от стоимости контракта или банковская гарантия) в период гарантийного срока.

Чиновникам посоветуют принять меры по повышению уровня собираемости взносов на капитальный ремонт, особенно по многоквартирным жилым домам, находящимся в муниципальной собственности. Кроме того, согласно выводам мониторинга, при формировании областной адресной программы капремонта следует учитывать не только год постройки дома, но и его текущее техническое состояние.

ИА «Орелград»