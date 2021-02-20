Мэрия Орла потратит 83 тысячи рублей на букеты

Закупка также включает в себя плетёные из лозы корзины с цветами

В преддверии 8 марта администрация Орла потратит на цветы 83 000 рублей из городского бюджета. Соответствующий аукцион «Орелград» обнаружил на сайте госзакупок.

На саму дорогую позицию, 25 букетов из роз и хризантем из расчёта 1500 рублей за букет, планируют потратить 37 500 рублей, — следует из описания закупки. На 370 гвоздик и 40 роз уйдёт 24 050 и 7200 рублей соответственно.

Кроме того, администрация хочет закупить плетёные из лозы корзины с хризантемами, розами и зеленью для украшения — 4 штуки по 3600 рублей каждая.

Приём заявок на тендер заканчивается 26 февраля, а сам аукцион состоится 1 марта.

ИА «Орелград»