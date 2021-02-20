Орловская полиция задержала дистанционного мошенника

Им оказался житель Ульяновской области.

Житель города Орла нашел в интернете объявление о предоставлении услуг. Мужчина позвонил по указанным номерам, но ему не ответили, а через некоторое время перезвонили и сказали, что звонки платные, и потребовали перечислить деньги. Что орловец и сделал, лишившись суммы около 6 тыс. рублей.

Через некоторое время потерпевшему стали поступать звонки с угрозами. Испугавшись, гражданин перечислил злоумышленникам в общем сложности 130 тыс. рублей, после чего написал заявление в полицию.

Отдел полиции №3 по Северному району возбудил уголовное дело по ст.159 УКРФ (мошенничество). Следствие установило, что телефонные звонки поступали из Ульяновской области. Оперативники отправились туда и задержали подозреваемого – мужчину 38 лет. При обыске места жительства фигуранта сотрудники полиции изъяли сим-карту, с которой и совершались звонки.

Преступник признал вину и возместил причиненный потерпевшему ущерб. С мошенника взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»