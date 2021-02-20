Разборка с оружием во Мценске попала на видео

Локальная вспышка 90-х произошла в кафе возле автовокзала.

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Недаром острые на язык амчане говорят, что в их городе на дворе одна тысяча девятьсот девяносто двадцать первый год. Вечером 20 февраля в кафе «Бургерная «Мясо» возле мценского автовокзала бытовой конфликт перерос в разборки в лучших традициях лихих 90-х.

Как пишут пользователи соцсетей из Мценска, одного из представителей местного бомонда до глубины души оскорбили – непонятно, чем именно, да оно и не важно: на Орловщине ранимость мценского населения известна издревле.

Понимая в глубине души, что одному решить проблемы не по силам, амчанин позвал друзей – они не замедлили явиться с оружием.

И никаких травматов – это для слабаков из 21 века: на видеозаписи из кафе видно, как один из бандитов с автоматом в руках выбирает живую мишень. Однако недолго длились 90-е: вскоре прибыла полиция и всех задержала.

Мы от всей души благодарим отважных амчан за наглядный экскурс в историю отечества.

ИА «Орелград», видео: «Инцидент Орел»