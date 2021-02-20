В центре Орла запустили пешеходные светофоры

Новые регулировщики установили на время реконструкции Красного моста.

Сегодня в центре Орла запустили светофоры с пешеходными кнопками. Новое оборудование регулирует пересечение переулка Речного с улицами 4-й Курской и Фомина.

В городской администрации подчеркнули, что эти регулировщики установили временно – пока ремонтируют Красный мост.

Ранее с целью хоть как-то разгрузить орловские дороги администрация скорректировала временные интервалы работы светофоров на следующих перекрестках:

ул. 3-я Курская и ул. 5 Августа, ул. Розы Люксембург и ул. Гагарина, ул. Степана Разина и ул. Московская, ул. Революции и ул. Московская, ул. 60-летия Октября и ул. Горького, ул. Московской и ул. Покровской, ул. Пушкина и ул. Фомина, ул. Розы Люксембург и ул. Комсомольской, ул. 1-й Курской и ул. 5 Августа.

ИА «Орелград»