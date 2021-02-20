В Орле возьмут под защиту осужденных бизнесменов

Защита будет предоставлена в рамках соглашения о сотрудничестве.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин и начальник регионального управления ФСИН России Владимир Волосевич в рамках рабочей встречи подписали соглашение о взаимодействии. Как пояснили в пресс-службе УФСИН, оно предусматривает выработку решений, «направленных на соблюдение и восстановление прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных». Речь идет об уголовных делах, совершенных в сфере предпринимательской деятельности.

«При организации взаимодействия стороны будут основываться на принципах законности, обязательности исполнения достигнутых договоренностей, независимости в принятии решений при осуществлении стоящих перед ними задач и возложенных на них функций, профессионализма и оперативности, взаимного доверия и взаимопомощи, безвозмездности», — говорится в официальном сообщении УФСИН.

Документом утверждены и формы будущего взаимодействия. Например, планируется совместное рассмотрение обращений предпринимателей и принятие согласованных мер реагирования по восстановлению их нарушенных прав и законных интересов. Кроме того, обе стороны будут принимать участие в совместных совещаниях, научно-практических конференциях, семинарах и других мероприятиях, связанных с предпринимательством.

ИА «Орелград»