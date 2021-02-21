«Да я и не поеду». Орловский музыкант подслушал разговор маршрутчика и возмутился

21.2.2021 | 11:36 Новости, Общество

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Филипп Вейс предложил свой вариант повышения тарифов на проезд в Орле

Музыкант Филипп Вейс в YouTube-шоу «Чай на троих» рассказал о разговоре орловского маршрутчика по телефону. Слова, произнесенные водителем, наглядно иллюстрируют, как перевозчики соблюдают графики и контракты.

— Едет маршрутчик, разговаривает по телефону и говорит: «Да завтра в 6 [часов утра] мне нужно выезжать, а там никого нет… Да я и не поеду». То есть они сами решают, когда они поедут, когда они не поедут. Я могу сказать: если посчитать, сколько денег они зарабатывают – а они же зарабатывают деньги? Но им все время мало, — возмутился Вейс.

Музыкант продолжил свою мысль о предложении перевозчиков повысить стоимость проезда до 30 рублей. Он допустил, что в некоторых автобусах действительно можно сделать такой тариф.

— И сделать эти маршрутки, выделить какими-то, например… другого цвета. Чтобы они были точно: «Мы ездим вовремя, в срок и по всем маршрутам, но у нас будет 30 рублей. Пусть будет альтернатива! — сказал Вейс.

Полный выпуск передачи доступен на YouTube.

ИА «Орелград»

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