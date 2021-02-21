В Орле молодежь позвали на работу в избирком

В регионе объявлен набор в очередной созыв молодежного избиркома.

Как пояснили в Избирательной комиссии Орловской области, набор в молодежный избирком связан с тем, что полномочия действующего состава этого общественного органа истекают 29 апреля 2021 года. Поэтому официально объявлено о приеме предложений по выдвижению кандидатур в новый состав. Он будет сформирован из 14 членов комиссии, срок полномочий которой составит 2 года.

«Формирование Молодежной избирательной комиссии Орловской области в 2021 году будет осуществлено по результатам конкурсного отбора, — пояснили в облизбиркоме. — Членами Молодежной избирательной комиссии Орловской области могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, постоянно или преимущественно проживающие на территории Орловской области».

Правом выдвижения кандидатур обладает широкий круг организаций, в том числе облизбирком, члены уходящего состава молодежного избиркома, — региональные отделения политических партий, представительные органы орловских городов и районов, образовательные организации, молодежные общественные объединения и даже региональное отделение Ассоциации юристов России.

Для участия в конкурсном отборе необходимо представить в облизбирком пакет документов, включая письменное согласие гражданина на назначение его членом Молодежной избирательной комиссии Орловской области. Кроме того, претендентам надо заполнить анкету, типовой бланк которой можно найти на сайте облизбиркома.

ИА «Орелград»