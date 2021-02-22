«Дорожную службу» уличили в нарушении конкуренции

Решение по антимонопольному делу вынесла комиссия УФАС.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области рассмотрела дело в отношении ГУП «Дорожная служба». Оно было возбуждено в конце 2020 года по жалобе одного из потенциальных участников закупки. Последняя была проведена в октябре 2020 года. Это был открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку металлического барьерного ограждения с начальной (максимальной) ценой контракта в размере 2,791 миллиона рублей.

Требования к закупаемому товару были установлены в техническом задании, причем прописаны они были очень детально. На участие в аукционе было подано три заявки. Как следует из протокола рассмотрения, две заявки еще на первом этапе были признаны несоответствующими требованиям документации об электронном аукционе и не были допущены к участию в закупке. Зато третью заявку к торгам допустили.

Комиссия Орловского УФАС пришла к выводу, что на самом деле третья заявка тоже не соответствовала требованиям документации об электронном аукционе и не должна была быть допущена к участию в нем. Хотя бы потому, что количество элементов предложенного ею барьерного ограждения не соответствовало количеству элементов, предусмотренных спецификацией технического задания. Были выявлены и другие несоответствия заявки требованиям закупки.

Несмотря на это, закупочная комиссия допустила к участию в указанном аукционе одного участника, получившего статус единственного участника. Сделала она это, по мнению антимонопольщиков, неправомерно и тем самым создала данному участнику преимущественные условия в проведенной закупке. «Дорожная служба» представила в УФАС свои пояснения, но они, видимо, оказались неубедительными.

В результате комиссия УФАС приняла решение признать в действиях ГУП «Дорожная служба» нарушения пунктов 2 и 3 части 1 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции». Впрочем, предписание было решено не выдавать «в связи с тем, что договор по указанному аукциону заключен и исполнен в полном объеме».

ИА «Орелград»