Орловец потребовал в суде 1 млн рублей по спорным распискам

Запутанное гражданское дело рассмотрел суд в Орле.

Подробности рассмотрения финансового спора раскрыли в Северном районном суде города Орла. Начиналось все достаточно прозаично. Истец потребовал с ответчика взыскания суммы долга по договорам займа. В качестве «договоров» он представил три расписки, написанные ответчиком в 2017 году. Согласно им, тот получил от истца чуть более 1 миллиона рублей тремя «траншами». Истец заявил, что ответчик должен был возвратить ему долг до 1 марта 2020 года, однако своих обязательств не исполнил.

Однако при рассмотрении спора всплыли странные подробности. Оказалось, что ответчик на самом деле выступал всего лишь в роли посредника. Деньги предназначались для передачи третьему лицу, которому как раз и задолжал истец. По сути, мужчина просто вернул через посредника свой долг, а спустя три года решил возвратить его обратно. Кстати, суд выслушал это самое третье лицо, которое подтвердило, что получило спорные суммы от ответчика в качестве возврата долга истца.

Более того, оказалось, что подобный спор решался в суде в 2019 году, только тогда ответчиком выступало то самое третье лицо. И еще тогда было установлено, что спорная сумма вовсе не была займом, да и сами расписки указывали лишь на получение определенной суммы, а вовсе не на то, что деньги брались в долг.

«Учитывая, что при передаче денежных средств стороны не обсуждали условия и срок возврата денежных средств, принимая во внимание фактические действия сторон, установленные по ранее рассмотренному спору, суд первой инстанции пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований», — сообщили в Северном райсуде.

Дело дошло до областного суда, где оно рассматривалось в апелляционном порядке. Но и там истцу не удалось доказать, что спорную сумму он давал в долг. В результате его требования были оставлены без удовлетворения.

ИА «Орелград»