Угрожающие безопасности дороги нашли под Орлом

Недостатки дорожного покрытия вскрыли в Должанском районе.

Как пояснили в управлении ГИБДД Орловской области, в Должанском районе сотрудники полиции обследовали улично-дорожную сеть, оценив ее техническое состояние на соответствие требованиям государственных стандартов. Проверку выдержали далеко не все дороги. Сообщается, что по итогам осмотра было выдано 11 обязательных предписаний на устранение выявленных недостатков.

В частности, и в самом поселке Долгое, и на территории района были установлены нарушения требований сразу двух ГОСТов, регламентирующих сферу обеспечения безопасности дорожного движения. Местным дорожно-эксплуатационным службам, помимо предписаний, отделом ГИБДД было внесено 5 представлений «об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности». Кроме того, результатом проверок стало привлечение трех должностных лиц к административной ответственности допущенные нарушения при зимнем содержании дорог.

«Контроль за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного движения является одной из основных функций Госавтоинспекции, — напомнили в областном управлении ГИБДД. — Надзорная деятельность ГИБДД заключается в выявлении недостатков в зимнем содержании дорог и принятии мер по их устранению, что является основным механизмом предупреждения дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями».

ИА «Орелград»