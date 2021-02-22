В Орловской области повторно осудили московского грабителя

Осужденный не исполнил обязанности, наложенные на него приговором.

Как сообщили в Свердловском районном суде Орловской области, рассмотрено представление Уголовно-исполнительной инспекции об отмене условного осуждения в отношении местного жителя. Из материалов дела следует, что в октябре 2019 года Домодедовский городской суд Московской области признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж). Мужчина получил полтора года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Именно полтора года ему было отведено на то, чтобы он своим поведением доказал исправление. Для повышения эффективности профилактической и воспитательной работы с ним, а также для «повышения его уровня правосознания», в ноябре 2020-го Свердловский райсуд продлил ему испытательный срок на 1 месяц. Кроме того, условно осужденного обязали трудоустроиться и «являться один раз в месяц для проведения бесед профилактического характера к участковому по месту жительства».

Однако мужчина работу даже искать не стал. Кроме того, находясь на испытательном сроке, он совершил два административных правонарушения. Также суд установил, что осужденный не реагировал «на проводимые с ним уголовно-исполнительной инспекцией мероприятия». А однажды не явился на профилактическую беседу к участковому. В результате условное осуждение, назначенное по приговору Домодедовского городского суда, было отменено и заменено на реальное. Свердловский райсуд постановил взять мужчину под стражу и отправить для отбывания наказания в колонию общего режима.

ИА «Орелград»