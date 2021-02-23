На недвижимость орловцев наложили 50 тысяч арестов

Количество арестов имущества за год выросло почти на 20 процентов.

Любопытные статистические данные обнародовало управление Росреестра по Орловской области. Согласно им, в регионе в 2020 году было наложено 49 928 запретов на совершение сделок с недвижимым имуществом. Для сравнения, в 2019 году количество таких запретов составило около 40 тысяч.

В ведомстве пояснили, что записи об аресте (запрете) вносятся в госреестр на основании документов, поступивших от судов общей юрисдикции, арбитражных судов, судебных приставов-исполнителей и налоговых органов. Причины могут быть самыми разными. Например, фактический арест имущества может быть наложен из-за неоплаченных штрафов ГИБДД, неуплаченных налогов и даже долгов по оплате услуг ЖКХ. Важно знать, что госрегистрация ограничения права проводится Росреестром без заявления правообладателя.

«В случае получения уведомления от Росреестра о наложении ареста (запрета), владельцу недвижимости следует тщательно изучить содержащуюся в нем информацию, — рекомендует руководитель регионального управления Росреестра Надежда Кацура. — В уведомлении указывается орган, наложивший арест, и реквизиты документов, послуживших основанием для регистрации данного ограничения в ЕГРН».

По ее словам, в компетенцию Росреестра не входит принятие решений о наложении или снятии арестов. Этим занимаются вышеуказанные органы. Поэтому за разъяснениями о причинах наложения ареста следует обращаться в то ведомство, которое это решение приняло, а не в Росреестр. Кстати, снять арест также вправе только тот орган, который вынес решение о его наложении.

ИА «Орелград»