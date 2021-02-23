Оглашены итоги проверки скандального ремонта моста через Зушу

КСП рассказала о результатах дистанционного контроля.

Контрольно-счетная палата Орловской области рассказала о результатах дистанционного контроля выполнения представления, которое было выдано по итогам нашумевшей проверки расходования бюджетных средств на реконструкцию моста через реку Зуша в Мценске. Напомним, она была проведена в 2019 году. Аудиторы выявили нарушений на 80,8 миллиона рублей. Затем следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В КСП сообщили, что реконструкция моста через Зушу стартовала в 2016 году и не завершена до сих пор. К работам на объекте привлекались три подрядчика. Первым стала курская мостостроительная фирма «Строймост», заключившая муниципальный контракт на 268,039 миллиона рублей с управлением ЖКХ администрации Мценска без проведения торгов.

Согласно тому контракту, реконструкции моста должна была быть завершена до 25 декабря 2017 года. За две недели до истечения срока чиновники расторгли контракт с этой фирмой. Подрядчик получил от заказчика 49,83 миллиона рублей, в основном в качестве аванса. Отработал примерно половину этой суммы, а потом был признан банкротом. В результате потери бюджетных средств составили 20,23 миллиона рублей.

Вторым подрядчиком стали «Региональные газораспределительные сети» из Казани Стоимость контракта с этой фирмой составила 239,944 миллиона. Она обязалась завершить реконструкцию моста до 31 декабря 2019 года. Не успела, и срок ей продлили до 31 августа 2020 года. Несмотря на это, обязательства подрядчиком так и не были выполнены в полном объеме. Контракт был расторгнут, но отсутствие его обеспечения не позволило чиновникам во внесудебном порядке взыскать с подрядчика штрафы и пени. Объем выполненных и оплаченных работ с 2018 по 2020 год включительно составил 161,191 миллиона рублей.

Третьим подрядчиком стало ООО «ОрелДорМост», получившее контракт на 94,521 миллиона рублей. Срок завершения работ по нему установлен до 31 декабря 2021 года. Аудиторы подсчитали, что за счет пересчета остатка сметной стоимости при определении цены данного контракта расходы бюджета на завершение реконструкции моста увеличились на 15,768 миллиона рублей. Объем выполненных ООО «ОрелДорМост» работ на 2 февраля 2021 года составил 3,722 миллиона рублей. Неотработанная сумма аванса составляет 30,596 миллиона рублей.

В КСП пришли к выводу, что недобросовестность подрядчиков привела к затягиванию ввода объекта в эксплуатацию на 4 года, а также к его общему удорожанию на 17,273 миллиона рублей. Отсутствие обеспечения контрактов не позволило управлению ЖКХ во внесудебном порядке взыскать с подрядчиков штрафы и пени за несоблюдение сроков выполнения работ в общей сумме 21,14 миллиона рублей и 20,23 миллиона рублей неосвоенного фирмой «Строймост» аванса. Последняя сейчас находится в стадии банкротства.

ИА «Орелград»