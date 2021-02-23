В Орле раскрыли преступление, совершенное в психбольнице

Преступником и потерпевшими оказались пациенты лечебного учреждения.

Орловский районный суд Орловской области рассмотрел материалы уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст.158 УК РФ (кража). Примечательно, что совершено оно было в Орловской областной психиатрической больнице. Следствием и судом установлено, что преступником оказался один из пациентов. Кстати, подсудимый в судебном заседании отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Но при этом вину признал.

Кроме того, он дал признательные показания на стадии предварительного расследования.

Мужчина рассказал, что проходил лечение в стационарном отделении психбольницы. Как-то утром он зашел на кухню, где увидел два мобильных телефона. Позже выяснилось, что еще две пациентки этого же учреждения поставили свои мобильники на зарядку, а сами отправились к врачу. Мужчина, недолго думая, сложил чужие телефоны в пакет, а затем спрятал его в холодильнике.

С его слов, кражу заметили примерно через час. На место происшествия была вызвана полиция. Правоохранители провели осмотр, побеседовали с потерпевшими и персоналом. Когда полиция уехала, злоумышленник прокрался на кухню и забрал из холодильника телефоны. Впрочем, воспользоваться он ими не сумел, так как не смог их разблокировать. Общая стоимость похищенного превысила 38 тысяч рублей.

Суд признал пациента виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, на него возложили обязанность пройти лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

ИА «Орелград»