В Орле закрыли сомнительное дело о мошенничестве

Прекратить уголовное преследование предпринимателя помог бизнес-омбудсмен.

Подробности этой странной истории сообщили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей Орловской области. Сообщается, что ранее директор одного из ООО пожаловался на незаконное, по его мнению, уголовное преследование. Кстати, ООО – это управляющая компания. Обращение было рассмотрено в рамках совместного приема предпринимателей, проведенного бизнес-омбудсменом и прокурором Орловской области.

«В ходе проверки указанных в обращении доводов было установлено, что отделом дознания УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица общества по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ, по факту предоставления в арбитражный суд Орловской области недостоверных данных с целью хищения денежных средств в сумме 17 302,25 рублей», — сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Также было установлено, что уголовное дело было заведено по заявлению должника, с которым как раз и судилась управляющая компания. Это он задолжал те самые 17 с небольшим тысяч рублей за жилищно-коммунальные услуги, которые якобы управленцы хотели похитить. Более того, этот должник проиграл управленцам все суды, его обязали погасить задолженность. Несмотря на это, было заведено дело о мошенничестве со стороны некого неустановленного работника УК.

В адрес руководителя УМВД России по Орловской области был направлен запрос, касающийся обоснования законности возбуждения указанного уголовного дела. После этого была проведена дополнительная проверка. Ее итогом стало прекращение уголовного дела «в связи с отсутствием в действиях должностных лиц общества события преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ».

ИА «Орелград»