Детский хирург Журило рассказал, почему уволился из НКМЦ Орла

Врач записал видеообращение в ответ на публикации в СМИ.

Иван Журило, до недавнего времени работавший в Научно-клиническом медицинском центре имени Круглой, записал видеообращение, в котором рассказал о причинах своего увольнения.

По словам доктора, после его переезда в Орел из Донецка в 2014 году все начиналось радужно. Его с командой врачей с юго-востока Украины хорошо приняли, помогли ускорить оформление гражданства, коллектив успешно боролся с онкологическими заболеваниями у детей.

Однако со сменой руководства начались странные вещи.

Сначала ему запретили преподавать в медицинском институте ОГУ, несмотря на то, что передача опыта практикующего хирурга молодому поколению – одна из важнейших частей обучения, а главное – Журило работал не просто в детской больнице, а в крупном научно-медицинском центре, одном из лучших на тот момент в стране. Но это не главная причина увольнения.

«В последние месяцы в НКМЦ в мой адрес было написано несколько служебных записок с огульными обвинениями в неоказании медицинской помощи. По каждой из этих кляуз я давал письменное объяснение главному врачу. Это отняло колоссальное количество времени, но мои ответы не были учтены. А сами записки и поспешные дисциплинарные взыскания убедили меня в мысли о сфабрикованности процесса с целью скорейшего моего увольнения. Апогеем цинизма стала организация «прогулов» в связи с отсутствием меня на рабочем месте 31 декабря», – рассказал Иван Журило.

29 декабря у хирурга умерла теща, и по совету заместителя главврача по кадровым вопросам И.В. Дмитровой он написал заявление об отпуске за свой счет на 29 и 30 декабря, не подав при этом отдельного заявление на 31 декабря под должности совместителя врача детского хирурга, т.к. на основной работе у него был выходной.В итоге руководство больницы составило акт о прогуле в день похорон.

В конце концов, врач уволился по собственному желанию. Журило подчеркнул, что его уход никак не связан с гибелью на операционном столе пациента 7 лет, и что он остается на связи как для коллег, так и для пациентов – для консультации и посильной помощи.

Иван Журило родился и работал в Донецке, переехал в Орел с командой врачей с юго-востока Украины в 2014 году, когда там начались военные действия. Детский хирург является доктором медицинских наук, профессором, врачом высшей квалификационной категории, а также членом российской ассоциации травмы и неотложной хирургии, европейской ассоциации детских хирургов, европейского общества исследований злокачественных образований. На его счету 532 публикации, 14 изобретений и сотни спасенных жизней.

Напомним, конфликты в НКМЦ им. Круглой начались в конце 2018 года: из-за «внутреннего вопроса», как это назвал глава облздрава Иван Залогин, уволилось несколько сотрудников отделения анестезиологии и реанимации.

Летом 2019 года медучреждение покинули зав. Отделением гинекологии и репродуктивных технологии перинатального центра Алексей Голубенко и врач-гематолог отделения детской онкологии Алексей Рядко. Главврач Людмила Крылова рассказала, что высококлассные специалисты уволились по личным обстоятельствам. «Это жизнь», — резюмировал Залогин.

Что думает о ситуации в орловской медицине сенатор Владимир Круглый, ранее возглавлявший детскую областную больницу, неизвестно.

ИА «Орелград»