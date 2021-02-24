Стало известно, почему мэрия Орла решила взвинтить цены на проезд

Городские чиновники представили финансово-экономическое обоснование.

Похоже, история с повышением платы за проезд в общественном транспорте Орла еще не закончена. Напомним, с такой идеей выступила администрация города, но решающее слово все равно остается за горсоветом народных депутатов. Именно этот орган власти наделен правом согласования транспортных тарифов.

Как стало известно «Орелграду», еще 10 февраля мэр Орла Юрий Парахин направил в горсовет не только письмо с просьбой принять такое решение, но и проект самого решения горсовета.

Для убедительности в пакет документов была вложена пояснительная записка, содержащая финансово-экономическое обоснование инициативы. Это довольно объемный документ, содержание которого мы передадим кратко. Мэрия ссылается на обращения пассажирских перевозчиков Орла, в том числе муниципального «Трамвайно-троллейбусного предприятия». Перевозчики сами представили чиновникам свои расчеты.

Необходимость роста тарифов они объясняют увеличением собственных затрат, приводя конкретные цифры. Так, по их утверждению, рост расходов на износ шин, по сравнению с моментом последнего повышения платы за проезд в Орле, составил 46 процентов, рост стоимости транспортных средств и их технической обслуживание — от 26,7 процента, рост стоимости горюче-смазочных материалов – от 25 процентов и так далее.

Из документа следует, что расчет экономически обоснованного тарифа был произведен на основании методических рекомендаций, утвержденных на федеральном уровне. Он и показал, что орловцы должны платить за одну поездку по 24 рубля при безналичном способе оплаты и по 21 рублю при наличном способе оплаты. Указано, что при расчете тарифов были учтены данные о работе автобусов ПАЗ вместимостью 42 человека, «газель» вместимостью 17 человек и ЛиАЗ вместимостью до 108 человек.

Цены на топливо, включая газ и солярку, были учтены на уровне декабря 2020 года, причем взяли их по данным Орелстата. Кроме того, были учтены данные по оплате труда, причем за основу для расчета была взята средняя зарплата по области в размере 31 011 рубля в месяц. Для кондукторов зарплату установили в размере 53 процента от заработка водителей. Кстати, для каждого автобуса был учтен труд двух водителей.

Кроме того, были подсчитаны расходы на ОСАГО, на проведение обязательных медицинских осмотров, расходы на износ и ремонт шин, навигацию, камеры видеонаблюдения, мойку и многое другое. Насколько все это вкупе действительно соответствует реальности, по представленным документам судить сложно. Тем не менее, пакет документов все-таки поступил в горсовет и проект повышения тарифов на проезд существует.

Напомним, ранее профсоюзы Орловской области выступили с резким осуждением планов по повышению платы за проезд, напомнив о том, что общественным транспортом в основном пользуются люди малообеспеченные.

ИА «Орелград»