Остроушко объяснила, за что впал в немилость глава КСП Орловской области

Своим мнением она поделилась в Facebook.

Глава комитета по СМИ орловского областного совета Валентина Остроушко рассказала, за что впал в немилость глава региональной контрольно-счётной палаты Иван Левин. По её мнению, Андрею Клычкову не понравилось, что Левин выявил множество финансовых нарушений в работе губернатора и его окружения, об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Что сделал бы честный и порядочный губернатор? Он бы пресёк действия участников этих процессов, половину уволил, на остальных направил дела в прокуратуру и СУ СК РФ… А председателя КСП и его аудиторов наградил! Что делает наш губернатор? Избавляется от председателя КСП…», — резюмировала Остроушко.

Речь идёт о выдвижении Клычковым на пост главы КСП Константина Паршина, который сейчас руководит главным контрольным управлением губернатора. Он должен занять место Ивана Левина.

Остроушко рассказала, что за 2018-2020 годы, на которые пришёлся пик деятельности губернатора Клычкова, КСП под руководством Левина выявила нарушений на сумму 3,3 млрд рублей, в том числе нарушений в закупках – на 720,6 млн рублей. Глава комитета по СМИ упомянула также, что все громкие уголовные дела последнего времени возбуждены после проверок КСП.

Кроме того, Валентина Остроушко сообщила, что именно Левин выявил данные о запредельном госдолге Орловской области, который вырос на 1,4 млрд рублей за последние 2 года.

Напомним, Иван Левин возглавляет КСП с 2016 года, в 2021 срок его полномочий истекает. Андрей Клычков выдвинул на пост главы КСП своего кандидата – Константина Паршина.

В середине февраля комитеты областного совета проголосовали за кандидатуру Паршина. Этого не сделал только комитет Валентины Остроушко, которая на протяжении последнего времени резко критикует решение губернатора сделать главой КСП своего человека.

ИА «Орелград»