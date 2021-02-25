Парахин продал свой «ярмарочный» бизнес бывшей жене

Прокуратура уверена, что развод фиктивный.

25 февраля на заседании горсовета обсудили представление прокуратуры в адрес мэра Юрия Парахина по «делу ярмарок». Областной прокурор настаивает на личном интересе городского главы в их переносе на новые торговые площади, сообщает издание ОрелTimes.

Проверка установила, что Парахин передал свои доли в фирмах «Партнер», «Универсал» и «Союз» в доверительное управление компании «Золотой век», занимающейся сдачей в аренду торговых мест.

По заявлению представителя надзорного ведомства, глава администрации не устранил данное нарушения, а во избежание конфликта интересов продал свои доли «лицу, с которым зарегистрирован по одному адресу». Прокурор прямо спросил у Парахина, кто именно является покупателем, на что тот ответил: «Мне кажется, в таком составе нецелесообразно и незаконно обсуждать, кому я продал доли».

После чего мэр поинтересовался, что же происходит на заседании городского совета – допрос или все-таки опрос. В ответ прокурор заявил, что на рассмотрении представления надзорного ведомства имеет полное право задавать такие вопросы.

Глава горадминистрации так и не ответил на вопрос о личности покупателя, прокурор же сообщил, что это его бывшая Парахина. В надзорном ведомстве уверены, что сделка носит формальный характер, так как доли проданы, вероятнее всего, аффилированному лицу.

Напомним, при проверке плана размещения ярмарок на 2021 год областная прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства. Оказалось, что предпринимателям вместо привычных мест предложили разные площадки, в том числе территории фирмы «Золотой век» с Южного рынка.

Это ни что иное, как «кошелёк» Парахина — уйдя на госслужбу, он передал фирме в доверительное управление свои доли в компаниях «Партнёр», «Универсал» и «Союз», и не уведомил горсовет о конфликте интересов, хотя по закону должен был это сделать.

Ранее в СМИ намекали что развод Парахина был фиктивным. В качестве доказательств сослались на холостой статус чиновника в 2016 году, прописку в доме, арендуемом мэром, «бывшей тещи с семьей» и присутствие экс-супруги на церемонии вступления Парахина в должность главы администрации Орла.

ИА «Орелград»