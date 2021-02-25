Под Орлом появился новый памятник природы

Им стал участок степи во Мценском районе с распоряжения губернатора Андрея Клычкова.

20 февраля глава Орловской области Андрей Клычков подписал постановление областного правительства об объявлении участка разнотравной степи и обнажения девонских известняков в Мценском районе памятником природы регионального значения. Теперь это особо охраняемая территория.

Участок площадью 68,8 га находится в двух километрах к югу от деревни Жилино Мценского района. Это уникальное место, где удалось сохраниться множеству видов редких растений – это ирис безлистный, миндаль низкий, астра ромашковая, прострел раскрытый, вишня кустарниковая, гвоздика фишера, лен желтый, истод сибирский, черноголовка крупноцветковая и ковыль перистый.

С юга памятник природы отделяет река Зуша, на берегу которой можно рассмотреть обнажения девонских известняков.

Областной департамент надзорной и контрольной деятельности оформит охранное обязательство и паспорт памятника природы, а также внесет сведения о его границах в единый госреестр. На территории запрещена любая деятельность, способная нарушить его сохранность.

Постановление областного правительства от 25 февраля 2020 года определяет памятниками природы уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы.

ИА «Орелград»