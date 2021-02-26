Структура Маркиных получила от мэрии Орла контракт ещё на 90 млн рублей

Она установит тренажеры и отремонтирует администрацию Детского парка.

Фирма ООО «Техспецкомплект», учреждённая Светланой Маркиной, получила от мэрии Орла контракт ещё на 88,8 млн рублей. Подрядчик устанавливает спортивные тренажёры в Детском парке Орла, сообщила администрация города.

Всего тренажёров будет 36 штук. Компания также уложит в спортивной зоне прорезиненное покрытие и установит на фонарных столбах камеры видеонаблюдения, чтобы защитить оборудование от вандалов.

Помимо тренажёров, в 2021 году «Техспецкомплект» должна установить металлическое ограждение на Фестивальной площадке парка, посадить кустарник на склоне возле памятника И.А. Бунину, а также установить дополнительные фонари, отремонтировать здание администрации Детского парка и ливневую канализацию. Эти работы должны быть выполнены до 31 июля 2021.

Как уже писал «Орелград», «Техспецкомплект» (учрежден Светланой Маркиной) наряду с фирмой «Триумф» (гендиректор Алексей Маркин) с приходом в область губернатора Андрея Клычкова регулярно получают многомиллионные госконтракты. Так, структуры Маркиных участвуют в ремонте Детского парка в Орле, делали фонтаны на площади Содружества перед заводом УВМ и в сквере Юность, занимались ремонтом сквера у завода «Стекломаш» и пр.

ИА «Орелград»