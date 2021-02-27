Дело о психосмотрах в «Орелводоканале» передадут в КСП

27.2.2021 | 19:24 Новости, Общество

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УФАС вынесло решение по особому антимонопольному делу.

Комиссия управления ФАС России по Орловской области вынесла решение по жалобе, поступившей от одного из участников аукциона. Как уже писал «Орелград», фирма пожаловалась на «Орелводоканал». Ранее это муниципальное предприятие провело аукцион, победитель которого получал право на проведение плановых медицинских и психиатрических осмотров работников. Конкурсная комиссия признала победителем одно из ООО, которое, как следует из жалобы, таковым не должно было быть признано.

Суть заявления заключается в том, что выигравшая тендер компания на самом деле не отвечала всем требованиям, указанным в конкурсной документации. Например, жалобщик заявил, что она не обладает лицензией по виду деятельности «рентгенография» и не имеет соответствующего оборудования. Кроме того, по мнению заявителя, победитель аукциона не соответствует требованию о работе на рынке медицинских услуг в течение не менее чем пяти лет, а также не имеет в штате врача-рентгенолога.

Комиссия УФАС изучила объяснения сторон, в том числе пояснения самого «Орелводоканала», который претензии не признал. В результате антимонопольный орган вынес решение, не поставившее точку в этом споре. С одной стороны, жалоба была признана необоснованной. С другой стороны, в УФАС допускают, что победитель аукциона, возможно, не соответствует требованиям к исполнителю услуг, указанным в документации об аукционе.

При этом было установлено, что договор между заказчиком и победителем все-таки был заключен 8 февраля 2021 года. Сославшись на собственные ограниченные полномочия в разрешении спорного вопроса, комиссия УФАС решила передать материалы по данному делу в Контрольно-счетную палату города Орла для рассмотрения в пределах ее компетенций. В частности, от аудиторов ожидают ответа на вопрос об отсутствии или наличии в действиях предприятия-заказчика признаков нарушения закона о защите конкуренции при проведении данного аукциона.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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