В Орловской области выросли медицинские тарифы

Подросли расценки на диспансеризацию, школу для беременных и скорую помощь в малых районах.

На территории Орловской области скорректированы тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) на 2026 год. Соответствующие дополнительные соглашения заключены к базовому Тарифному соглашению от 16 января 2026 года были. Анализ внесенных поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Изменения затронули финансирование скорой помощи в малых районах, диспансеризацию, обучение будущих мам, а также лечение онкологических заболеваний в стационарах.

Так, дополнительным соглашением № 3 уточнены дифференцированные подушевые нормативы финансирования скорой медицинской помощи на 2026 год. В частности, установлены базовые подушевые нормативы для четырех центральных районных больниц области: Краснозоренской, Новосильской, Троснянской и Шаблыкинской ЦРБ. Норматив для этих учреждений составил 1281,39 рубля. Существенно вырос тариф на посещение школы для беременных и по вопросам грудного вскармливания. Теперь пять занятий по 60 минут, а это весь курс, оцениваются в 1281,75 рубля. Ранее этот тариф составлял 948 рублей. Таким образом, он увеличился на треть.

Дополнительное соглашение № 2 скорректировало тарифы на услуги в составе комплексного посещения при проведении диспансеризации и профилактических осмотров. Так, тариф на исследование уровня глюкозы в крови вырос с 48,92 до 144 рублей, то есть почти в 3 раза, на исследование уровня холестерина в крови – с 45,24 до 132 рублей. А вот тариф на исследование уровня гликированного гемоглобина, напротив, сокращен с 407,59 до 380 рублей. Также установлен средний тариф на диспансерное наблюдение детей, проживающих в детских домах-интернатах (стационарная форма социального обслуживания), который составляет 2350 рублей.

Для пациентов в возрасте 65 лет и старше уточнен тариф на посещение школы активного долголетия. Четыре занятия по 45-60 минут оцениваются в 820,32 рубля. Соглашение № 2 также скорректировало порядок оплаты прерванных случаев лечения в стационарах. В перечень клинико-статистических групп заболеваний, предполагающих хирургическое лечение или тромболитическую терапию (участвующих в определении доли оплаты прерванных случаев), теперь включены операции при злокачественном новообразовании поджелудочной железы. Кроме того, установлены особенности формирования отдельных клинико-статистических групп в условиях круглосуточного и дневного стационаров. Группы теперь формируются с учетом возраста, пола пациента, а также в случаях лечения отдельных групп заболеваний.

Новые тарифы, по замыслу разработчиков, должны повысить доступность и качество медицинской помощи по ОМС. Рост тарифов на анализы при диспансеризации и на обучение в школах для беременных и пожилых людей направлен на улучшение профилактической работы. Уточнение нормативов финансирования скорой помощи для малых ЦРБ призвано поддержать медицину в отдаленных районах, а включение сложных онкологических операций в особый порядок оплаты – гарантировать финансовую устойчивость стационаров при лечении тяжелых пациентов.

