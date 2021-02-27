Неизвестную рыбу обнаружили в Орле

Установить ее происхождение не удалось из-за отсутствия документов.

В Орле пресечена реализация рыбной продукции без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. Нарушение было выявлено в ходе проверки заявления, поступившего в ведомство от бдительного горожанина. Он обратил внимание инспекторов на некую торговую точку «Гранат», принадлежащую индивидуальному предпринимателю.

По мнению заявителя, в этой торговой точке покупателям предлагали приобрести рыбу неизвестного происхождения и сомнительного качества. Проведенная проверка эти факты подтвердила. В торговой точке действительно была обнаружена рыба, которую продавали без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и безопасность.

«Также установлено, что площадка, принадлежащая индивидуальному предпринимателю, не зарегистрирована в реестре поднадзорных объектов «Цербер» и в системе «Меркурий», — добавили в ТУ Россельхознадзора. — Тем самым был нарушен порядок оформления ветеринарной сопроводительной документации в электронной форме».

Сомнительную рыбу в результате сняли с реализации, всего было забраковано около 30 кг подозрительного товара. На предпринимателя завели административное дело, которое было направлено в суд. Торговца признали виновным и наказали штрафом.

ИА «Орелград»