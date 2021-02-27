В Орле молодой человек обчистил цветочный магазин

Кражу совершил ранее судимый уроженец Мценска.

Уголовное дело о краже рассмотрел Северный районный суд города Орла. Обвинение было предъявлено молодому человеку, который не так давно освободился из колонии. Ранее он отбывал срок по делу о краже. Первую судимость «юноша» получил еще в родном ему Мценске. Очередное хищение он совершил в цветочном магазине в Орле. Произошло это в восьмом часу вечера. Подсудимый вошел в торговое помещение и попросил продавца показать ему цветы, растущие в горшочках.

Продавец отошла, чтобы выполнить его просьбу. В этот момент посетитель скользнул за прилавок, взял с полки ключ от кассы, открыл последнюю и похитил оттуда всю выручку – шесть тысяч рублей. Затем спокойно закрыл кассу, но ключ на место не положил. От покупки цветов он, естественно, отказался.

Пропажу денег в магазине заметили не сразу. Продавец забила тревогу, когда не сумела найти ключ от кассы. Она рассказала об этом владельцу торговой точки, и тот просмотрел записи камер видеонаблюдения. На видео попали все действия вора. Кстати, подсудимый потом рассказал суду и следствию, что видел камеры в магазине, но не придал им значения, посчитав, что это муляж.

При наличии видеодоказательств отпираться было бесполезно, и преступник полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»