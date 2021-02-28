Под Орлом чиновников наказали за грубые нарушения при закупке

Нарушители боролись до последнего и даже пожаловались в суд.

Болховский районный суд рассмотрел сразу четыре жалобы, поступившие от чиновников администрации Болхова. Жалобщики просили признать незаконными и недействительными постановления Орловского УФАС России, согласно которым на них были наложены крупные штрафы. Наказали же чиновников за грубые нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Как пояснили в УФАС, административные дела на чиновников были заведены после анализа процедуры проведения электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству парка в Болхове. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 3,174 миллиона рублей. Антмонопольщики вскрыли нарушения в действиях четырех членов комиссии по осуществлению закупок.

Было установлено, что чиновники неправомерно признали поступившую заявку соответствующей требованиям документации об аукционе. По мнению антимонопольного органа, данная заявка должна была быть отклонена, так как подавший ее участник нарушил требования ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В результате антимонопольщики приняли решение о привлечении виновных к административной ответственности, назначив каждому из них штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, на одного из чиновников мэрии было заведено и второе административное дело. Ему в вину поставили утверждение документации об аукционе с нарушением требований закона при описании объекта закупки. В данном случае сумма штрафа составила 3000 рублей.

Обращение в суд чиновникам не помогло. Изучив представленные материал, районный суд не нашел в действиях сотрудников антимонопольной службы нарушений. В то же время виновность чиновников мэрии в нарушениях при проведении закупки была подтверждена.

ИА «Орелград»