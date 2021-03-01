Орловец чуть не убил любовника своей жены

1.3.2021 | 13:33 Новости

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Печальная история началась еще прошлым летом.

В мае 2020 года выпивший мужчина 42 лет попал за решетку за неоднократные угрозы в адрес жены:  россиянин угрожал убить ее, после чего несколько раз ударил ножом и обухом топора по голове. Женщину спасли работники скорой помощи.

В мае фигурант пытался убить подругу на почве ревности так же в ходе поездки: накинул на мужчину ремень безопасности и ударил ремнем в шею.

Потерпевший пытался вылезти из машины, однако злоумышленник в ходе завязавшейся потасовки защитился и напал с помощью канцелярского ножа.

Уголовное дело передали в суд. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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