Орловец чуть не убил любовника своей жены

Печальная история началась еще прошлым летом.

В мае 2020 года выпивший мужчина 42 лет попал за решетку за неоднократные угрозы в адрес жены: россиянин угрожал убить ее, после чего несколько раз ударил ножом и обухом топора по голове. Женщину спасли работники скорой помощи.

В мае фигурант пытался убить подругу на почве ревности так же в ходе поездки: накинул на мужчину ремень безопасности и ударил ремнем в шею.

Потерпевший пытался вылезти из машины, однако злоумышленник в ходе завязавшейся потасовки защитился и напал с помощью канцелярского ножа.

Уголовное дело передали в суд. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»