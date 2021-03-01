В Орле продолжают чинить дороги

Администрация просит еще немного времени.
Городской совет народных депутатов продолжает отчитываться о дорогах областного центра.
В настоящее время подрядчики отремонтировали 698 м² дорог.
К третьему марта городские власти обещают привести в порядок застарелые участки улиц Раздольной, Буровскового и Комсомольской.
Ямочный ремонт с помощью щебня был проведен на следующих улицах: Емлютина, Зеленина, Генерала Ковалёва, Андреева, Латышских Стрелков, МОПРа, Машиностроительная, Спивака, Генерала Родина, Матросова, Андрианова, Красноармейская, Брестская, Пушкина, Грузовая, Болховское шоссе, пер. Маслозаводской, пер. Ипподромный.
На этой неделе запланированы работы на трех улицах. В дополнение к уже отремонтированным 90 м² дорожного полотна, участки в 70 м² будут отреставрированы во время текущей семидневки на улице Раздольной. Кроме этого, ямочный ремонт произведут на улицах Бурова (140 м²) и Комсомольской (137 м²).
Контроль за ходом работ осуществляется градоначальником областной столицы Юрием Парахиным – сообщает пресс-служба мэрии.