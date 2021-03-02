Малому бизнесу больше возможностей: новый закон о патенте принят в Орловской области 26 февраля

Рациональная экономия – один из залогов успешного бизнеса. Тратить минимум средств при налогообложении предпринимателям может помочь патент, если применять его правильно и понимать условия использования. Патентная система претерпела изменения с началом года на федеральном уровне, а сегодня были утверждены нововведения на уровне региона.

Основная суть системы осталась прежней: патент – это специальное налоговое разрешение, которое позволяет индивидуальному предпринимателю осуществлять определённые виды деятельности на территории субъекта Российской Федерации. При этом ИП платят налог лишь раз – приобретая патент, и освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц, налога на имущество физлиц, а также от НДС. Удобство и в том, что патент приобретается с любого числа на срок от месяца до года.

С 1 января 2021 года плательщики патентной системы налогообложения могут уменьшать сумму налога на страховые взносы. Из суммы налогапредприниматели могут вычесть страховые взносы за себя, за сотрудников, а также пособия повременной нетрудоспособности, уплаченные заработников.

Поправки в региональный закон о патенте определили перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых возможно применение нулевой ставки по налогу. Их стало больше на 8, но действовать они будут только для вновь зарегистрированных предпринимателей.

Общее количество видов деятельности на патенте также увеличилось на 16: теперь их стало 95. Патент можно брать на оказание парикмахерских и косметических услуг, а также услуг розничной торговли и общественного питания, ремонт обуви, мебели, бытовых приборов, жилья, техобслуживание и ремонт авто— и мототранспортных средств, оказание услуг по пассажирским и грузоперевозкам, обучениенаселения на курсах, репетиторство и ряд других.

Новым документом также установлены предельные параметры для отдельных видов экономической деятельности для применения ПСН. Важное преимущество – в три раза увеличенапредельная площадь торговых залов и залов обслуживания посетителей (с 50 кв. м до 150 кв. м).

Подробную информацию о новшествах патентной системы, её преимуществах, а также о переходе на ПСН можно узнать на сайте ФНС, тезисы о новом патенте собрал в одну презентацию орловский центр «Мой бизнес».

Центр оказания услуг «Мой бизнес» рекомендует предпринимателям, которые в первом квартале были на временном патенте, использовать март для перехода на обновлённую систему налогообложения. Консультационную помощь орловские предприниматели могут получить бесплатно по телефону горячей линии: (4862) 44-30-20.

ИА «Орелград»