В Орле 50 руководителей отстранили от должности

Срок их дисквалификации составит от 1 года до 3 лет.

В 2020 году в Орловской области по материалам Единого центра регистрации было дисквалифицировано 50 должностных лиц различных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России. Речь идет о работе налоговиков по обеспечению достоверности сведений Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Занимаются этим сотрудники указанного центра, функции которого в Орловской области исполняет Межрайонная инспекция ФНС №9.

«В 2020 году по материалам инспекции в отношении 50 должностных лиц орловских предприятий приняты судебные акты о дисквалификации от занимаемой должности на срок от 1 года до 3 лет, — уточнили в управлении ФНС. — Напомним, что дисквалификация должностных лиц предусмотрена за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.25 КоАП РФ (нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)».

Кроме того, отстранить от должности могут за представление в регистрирующий госорган документов, содержащих заведомо ложные сведения. При этом термин «заведомо ложные сведения» не относится к сфере уголовной. В данном случае он означает, что гражданин был осведомлен о ложности и недостоверности сведений, представляемых им в регистрирующий орган, а значит, осознавал противоправный характер своих действий.

«Сведения о дисквалификации руководителя юридического лица отражаются в ЕГРЮЛ, — продолжают в УФНС. — Причем запись о дисквалификации должностного лица вносится не только в сведения организации, в отношении которой были представлены ложные сведения, но и в сведения всех юридических лиц, где дисквалифицированное лицо осуществляет организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции».

Такому руководителю в течение определенного срока не только будет запрещено занимать некоторые должности. Ему откажут в регистрации, если он вдруг единолично пожелает зарегистрировать новое юрлицо.

ИА «Орелград»