Главным по образованию в Орле стал учитель Сергей Шаров

3.3.2021 | 9:23 Новости, Политика

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Он становился «Самым классным классным» и «Учителем года»

Управление образования администрации Орла возглавил учитель Сергей Шаров, сообщила пресс-служба мэрии. К исполнению своих обязанностей он приступил 2 марта 2021 года.

Шарову 31 год, он выпускник ОГУ. Мужчина работал учителем и завучем в школе №34. Ранее он выигрывал городской конкурс «Самый классный классный» (2015), областной этап «Учителя года» (2019), а также участвовал в конкурсе кадрового резерва «Лидеры образования».

Во главе управления образования Шаров сменил Александра Шатохина, проработавшего в администрации более 20 лет.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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