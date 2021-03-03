Новый мировой порядок обсудили в Орле

Жизнь до и после пандемии стала предметом обсуждения на научной конференции.

Как сообщили в Орловском государственном университете имени Тургенева, межвузовская научная конференция «Новый мировой порядок: до и после пандемии» была проведена по инициативе преподавателей и студентов исторического факультета этого вуза. Кроме того, соорганизаторами стали орловский филиал РАНХиГС и Орловский госуниверситет экономики и торговли. Сама же конференция была организована под эгидой региональной Общественной палаты, а также отделений Российского исторического общества и Российского общества интеллектуальной истории.

«В рамках конференции работали три дискуссионные площадки, — рассказали в ОГУ. — Первая площадка была организована на базе исторического факультета ОГУ и была посвящена обсуждению таких проблем, как «Экономические последствия COVID-19 для России и стран мира: оптимистический или пессимистический сценарий развития», «COVID-19 и мировое сообщество» и «Образование до и после коронавируса: «за» и «против» on-line обучения».

Вторая дискуссионная площадка работала в Среднерусском институте управления. Ее участники обсудили «уроки пандемии для государства, общества, личности». Третья площадка была организована на базе ОГУЭТ, где обсуждение прошло по двум темам: «Жизнь до и после карантина: развитие туризма и сферы услуг в условиях пандемии» и «Медицинская и социальная сфера в период пандемии COVID-19: забота о людях с ОВЗ в условиях самоизоляции».

Сообщается, что особый интерес у участников вызвали вопросы влияния пандемии на экономическое развитие как стран Европы и России, так и на мировую экономику в целом. Кроме того, эксперты поговорили о перспективах единства ЕС и появлении новых черт в общественно-политической жизни людей. По их мнению, жизнь людей по всему миру изменили новые возможности, в частности, удаленной работы и политической практики.

Также эксперты отметили активизацию волонтерских движений, сплочение населения разных стран перед лицом возникшей угрозы, рост взаимопомощи и уровня социальной ответственности. При этом «подчеркивались наметившиеся негативные тенденции, связанные с кризисом политического и общественного доверия, ростом авторитарных тенденций, усилением противоречий на международной арене, проявлением феномена десоциализации».

ИА «Орелград»