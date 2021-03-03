Орловчанка получила 7,5 года колонии за связь с наркокурьером 

Суд установил, что она выполняла роль закладчика в наркобанде.

Как сообщает пресс-служба Орловского районного суда, вынесен обвинительный приговор в отношении жительницы Орла, признанной виновной в незаконном обороте наркотических средств. Как следует из материалов дела, обвинение ей было предъявлено в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору.

Сценарий преступления оказался типичным для наших дней. Орловчанка решила подзаработать, и ее совершенно не смутило то, что выбранный ею для этого способ является незаконным. Девушка сама нашла работодателя по интернету, связалась с ним при помощи менеджера. Ей отвели самую низшую должность в иерархии наркобизнеса – она была принята на место «закладчика».

Для этого ей потребовалось наладить сотрудничество с «оператором» и «курьером». Последний закладывал на территории Орла и области оптовые партии наркотика в тайники. Затем «оператор» сообщал подсудимой координаты. От нее требовалось забрать оптовую партию из тайника, расфасовать ее, а затем по приказам того же «оператора» заложить в другие тайники.

Действия орловчанки попали под наблюдение сотрудников полиции. Было установлено, что в период времени с июля по сентябрь 2020 года девушка размещала на территории Орла и Орловского района закладки с наркотическим средством. Из них 17 были обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Общая масса изъятых наркотиков составила 7,51 грамма, что является крупным размером.

Как уточнили в суде, девушка свою вину признала в полном объеме. Но это не помогло ей остаться на свободе. Дело в отношении нее было заведено по ч. 4 ст. 228.1 УПК РФ, безальтернативной санкцией которой является наказание в виде лишения свободы. Согласно приговору, девушку отправят за решетку на 7 лет и 6 месяцев, которые она должна провести в исправительной колонии общего режима. Впрочем, приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»