Орловские депутаты попросили Володина победить безработицу

Парламентарии подготовили обращение в Госдуму.

Орловский облсовет на заседании принял текст обращения в Госдуму. Региональные парламентарии попросят спикера нижней палаты Вячеслава Володина принять закон о квотировании рабочих мест для отдельных граждан.

В обращении указано, что безработица среди молодежи и пенсионеров — одна из главных проблем пандемийного 2020 года. Выпускники не могут найти работу из-за высоких требований к уровню профподготовки и наличию опыта. Вместе с тем из-за дефицита кадров встает вопрос о приеме на работу пенсионеров, подчеркнули парламентарии.

«Мы предлагаем Государственной Думе рассмотреть возможность и в рамках федерального законодательства ввести квотирование для выпускников колледжей и техникумов и выпускников вузов, которые ищут работу впервые, а также для граждан, достигших пенсионного возраста. Так как считаем, что квотирование рабочих мест может стать эффективным решением проблем, возникающих с трудоустройством молодёжи и лиц, достигших пенсионного возраста», — заявил спикер облсовета Леонид Музалевский.

Размер квоты для работодателей, у которых работает более 100 человек, предлагается установить в размере 1% среднесписочной численности работников. Обращение поддержали единогласно.

ИА «Орелград»