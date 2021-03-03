Учителем года в Орле стала Анна Кондратенко

3.3.2021 | 14:53 Новости, Образование

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Она преподает русский язык и литературу в лицее №1

Слева направо: Полина Щебелева, Анна Кондратенко, Игорь Чернов, Татьяна Лучина

В администрации Орла наградили победителей и лауреатов городских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и «Сердце отдаю детям». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Учителем года в Орле стала Анна Кондратенко, которая преподает русский язык и литературу в лицее №1 им. Ломоносова. Она представит областной центр на региональном этапе. Лауреатами конкурса стали:

  • Александра Викторова, учитель начальных классов школы № 10;
  • Татьяна Карабанова, учитель русского языка и литературы школы № 13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева;
  • Светлана Колосенцева Светлана, учитель географии школы № 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева;
  • Юлия Умнова, учитель английского языка гимназии № 34;
  • Елена Карцова, учитель информатики школы № 49 имени 5-ой Орловской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии;
  • Юлия Васютина, учитель начальных классов школы № 51;
  • Ольга Семендяева, педагог-психолог школы №52.

Воспитателем года признана воспитатель детского сада №24 Татьяна Лучина. Она также представит Орел на региональном этапе. В рамках конкурса также были отмечены:

  • Екатерина Бабенкова, воспитатель детского сада №13;
  • Светлана Брыкова, учитель-логопед детского сада №96;
  • Наталья Заслонкина, воспитатель детского сада №87;
  • Анастасия Кулешова, воспитатель детского сада №81;
  • Наталья Мироненко, воспитатель детского сада № 35;
  • Елена Скулкина, учитель-логопед детского сада №3;
  • Мария Тормасова, воспитатель детского сада № 79 «Сказка».

В конкурсе «Сердце отдаю детям» победили педагог дополнительного образования дома детского творчества №3 Полина Щебелева и Игорь Чернов, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы №1. Лауреатами стали Альбина Азизова (центр детского творчества №1) и Эдуард Путилин (центр детского творчества №5).

ИА «Орелград»

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