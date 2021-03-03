В мэрии Орла рассказали о ямочном ремонте

3.3.2021 | 10:11 Новости, Общество

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И назвали худшие городские дороги

Администрация Орла рассказала, как рабочие борются с многочисленными ямами на дорогах города. Ямочным ремонтом занимаются городская «Спецавтобаза» и областная «Дорожная служба».

По словам и.о. главы УКХ Артема Москвичекова, в ночь на 2 марта дорожники работали на Наугорском шоссе. Ямочный ремонт продолжится там и сегодня, 3 марта. Ночью бригады также выходили на улицу Раздольную.

Мэр Орла Юрий Парахин назвал худшие по состоянию улицы города — сейчас это переулок Маслозаводской и Болховское шоссе. Дорогу на Маслозаводском забросают щебнем, а Болховское шоссе отремонтируют сразу после Наугорского, пообещал Москвичеков. Кроме того, летом обе улицы ждет комплексный ремонт.

Также мэрия опубликовала график ямочного ремонта на ближайшие дни.

ИА «Орелград»

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