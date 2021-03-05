Орловец попросил единороссов очистить чердак

Ради спокойной жизни орловцу пришлось «окунуться в политику».

Региональное отделение партии «Единая Россия» кратко отчиталось о проведении очередного личного приема граждан в общественной приемной. С пришедшими гражданами общался руководитель этой приемной Михаил Вдовин. Один из озвученных вопросов оказался достаточно неординарным. На прием к партийцам пришел житель многоквартирного домов по улице Комсомольской в Орле. Он пожаловался на работу управляющей компании.

«Чердак дома стал местом обитания асоциальных элементов, — пересказали в партийном отделении жалобу орловца. — Уже второй год на просьбы жильцов устранить свободный доступ к объекту, где, помимо прочего, расположена сетевая инфраструктура, коммунальщики не реагируют».

Обращение было принято и то, что партийцы могли сделать, они уже сделали. Так, Михаил Вдовин направил запрос в управляющую компанию для разъяснения ситуации и поставил решение вопроса на контроль общественной приемной.

«На каждом приеме темы обращений разные. По каждому вопросу, касающемуся качества работы управляющей компании, чиновников или социальных служб мы пытаемся найти решение», — пояснил Вдовин.

ИА «Орелград»