Стал известен список запретных прудов Орловской области

Перечень рыбоводных участков официально опубликовали областные власти.

В Орловской области в свободном доступе появилась актуализированная информация о рыбоводных участках, расположенных на территории региона. Перечень опубликован на официальном портале администрации области, он был составлен сотрудниками управления экологического надзора и природопользования. Всего в список включены данные о 85 рыбоводных участках, находящихся на водных объектах, а именно прудах. Все они переданы пользователям «для осуществления аквакультуры (рыбоводства) на основании заключенных договоров пользования с Московско-Окским ТУ Росрыболовства».

В Орелоблэконадзоре уточнили, что данные рыбоводные участки подпадают под запрет – там запрещена любительская рыбалка. В ведомстве напомнили, что еще 1 января 2020 года вступил в силу обновленный Федеральный закон «О любительском рыболовстве…». Этот акт гарантирует рыбакам-любителям свободную и бесплатную рыбалку, но только на водных объектах общего пользования и только при условии, что для этих водоемов не сделаны исключения.

Между тем, федеральный закон не только предусматривает ряд исключений, но и запрещает любительское рыболовство «на используемых для прудовой аквакультуры и не находящихся в собственности граждан или юридических лиц обводненных карьерах и прудах, в том числе образованных водоподпорными сооружениями на водотоках».

Что касается перечня, то информация о запретных для рыбаков-любителей участках и водоемах в нем представлена довольно обширная. В него, к примеру, включены пруды Салтыковский, Моховицкий и Гремячий в Орловском районе, Лопашинский и Воинский — в Мценском районе, Петровский и Новояковлевский – в Колпнянском районе, Кондреевский и Сотниковский – в Урицком районе и многие другие водоемы.

ИА «Орелград»