В Орле студент-медик из Индии сел в тюрьму за наркотики

Кладменом он стал из-за проблем с деньгами

Гражданин Индии, студент медицинского факультета ОГУ им. И.С. Тургенева, получил 9 лет колонии строгого режима за сбыт наркотиков, сообщила пресс-служба орловского областного суда.

Из-за проблем с деньгами индиец устроился работать закладчиком в интернет-магазин по продаже наркотиков и успел выполнить своё первое задание. Но уже через пару дней полиция задержала кладмена в лесопосадке в Орле, когда он делал закладки. У него изъяли 11,3 граммов синтетического наркотика.

Областной суд приговорил студента к 9 годам колонии строгого режима. Минимальное наказание за попытку сбыта наркотиков составляет 10 лет, но суд учёл, что фигурант признал вину и активно сотрудничал со следствием.

ИА «Орелград»