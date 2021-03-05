В Орле вновь латают асфальт по гарантии

Новые ямы появились на улицах Генерала Родина, Цветаева, 1-ая Посадская, Поселковая, Старо-Московская.

Дорожные службы Орла вновь по гарантии латают ямы на дорогах, сообщила пресс-служба мэрии Орла. Предварительная площадь ремонта составляет 153 кв. м.

По данным городской администрации, наибольшие разрушения появились на улицах Генерала Родина (от ул. Колхозная до ул. Весёлая), Цветаева (от ул. Полесская до Наугорского шоссе), 1-я Посадская (от ул. Комсомольская до ул. Карачевская), Поселковая (от кольцевой развязки до примыкания к а/д М-2 «Крым»), Старо-Московская. Подрядчики должны отремонтировать эти дороги по гарантии до 20 марта.

Также в ближайшие 10 дней дорожники планируют залатать ямы на Болховском шоссе, Наугорском шоссе, ул. Комсомольской, ул. Брестской, ул. Цветаева, пер. Маслозаводском, ул. Максима Горького, ул. МОПРа.

С начала 2021 года подрядные организации отремонтировали 1484 кв. м. дорог. Работы ведут МУП «Спецавтобаза», ГУП ОО «Дорожная служба» и ООО «Дорожное предприятие – 1».

Напомним, 3 марта мэрия Орла назвала худшие дороги города – пер. Маслозаводской и Болховское шоссе. 4 марта глава города Юрий Парахин рассказал в своём Instagram, что попросил организации, которые пока не ремонтируют дороги, приступить к работе. Также Парахин сообщил о том, что в грядущие выходные на ремонт закроют пер. Маслозаводской.

ИА «Орелград»