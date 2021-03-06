«А дальше пришла вторая похоронная команда». Числов рассказал о массовом сопротивлении на выборах в горсовет

Лидер орловских либерал-демократов объяснил, почему присоединился к ЛДПР

Глава орловского регионального отделения ЛДПР, главный редактор «Орелграда» Владислав Числов в YouTube-шоу «Чай на троих» рассказал, с каким сопротивлением столкнулся во время выборов в горсовет Орла в 2020 году. Из слов Числова следует, что против его избрания были сразу несколько сил.

— Я получил небольшой опыт в кампании в горсовет в прошлом году. Да, я там шел от «Единой России» — Но я не член «Единой России». Испытал на своей шкуре все прелести.

— Ты же боролся с похоронной командой? — спросил соведущий Сергей Тюрин. (Очевидно, он имел в виду главу МУП РОУ Владимира Ветрова — прим. ред.)

— С какой из похоронных команд? У нас там много было.

— Но тебя не зарыли.

— На праймериз не зарыли, да. Там все очень было сложно, напряженно, но мы напряглись, и получилось, что праймериз я прошел. А дальше пришла вторая похоронная команда…

— Вторая волна.

— Да. Причем там несколько бригад было, они меня так хорошенько утаптывали, окучивали… Были ребята, которые досками торгуют — они меня окучивали. Были ребята, которые красными флагами машут…

— Короче, ты ответочку им решил сделать.

— Да. Я немножечко посмотрел на все происходящее, примерил на себя, скажем так, пиджак единороссов <…> и я решил: почему бы не попробовать свои силы в ЛДПР, — заключил Числов.

Также главред «Орелграда» заявил, что ЛДПР предлагает альтернативный взгляд на происходящее в стране, а за лидером партии Владимиром Жириновским он следит с детства — и «вырос» на его достижениях.

Полный выпуск программы с участием Владислава Числова доступен по ссылке.

ИА «Орелград»