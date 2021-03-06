Орловца арестовали за отказ от работы

Мужчина предпочел активному труду пребывание за решеткой.

В Орловской области мужчина предпочел отправиться на некоторое время под арест, чем работать на благо государства. Об этом случае сообщила пресс-служба регионального управления ФССП. Речь идет о нерадивом отце, который задолжал относительно крупную суму по алиментам на содержание своей несовершеннолетней дочери. По решению суда он должен ежемесячно отдавать на это четверть всех своих доходов.

Мужчина не платил несколько месяцев, и за это время его долг перед дочерью дорос до 35 тысяч рублей. На первый раз судебный пристав-исполнитель составил на него административный протокол. Материалы были рассмотрены судом, который признал нерадивого родителя виновным и назначил ему наказание в виде 70 часов обязательных работ.

«Однако мужчина не отработал положенные часы, в связи с чем он был привлечен к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП, — сообщает пресс-служба регуправления ФССП. — Суд назначил отцу-алиментщику 8 суток административного ареста».

Это вовсе не означает, что теперь мужчина может не погашать накопившийся долг. Напротив, если он этого не сделает и не станет регулярно выплачивать алименты, на него могут завести уже уголовное дело по статье 157 УК РФ.

ИА «Орелград»