Орловцы, уличенные в связях с политикой, денег не получат

Стали известны условия выделения казенных денег орловским НКО.

Объявление о проведении конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) на право получения в 2021 году субсидий из областного бюджета издала администрация губернатора Орловской области. Она же утвердила условия участия в конкурсе. Например, подчеркнуто, что одна СО НКО может подать только одну заявку.

Участниками конкурса могут стать только организации, зарегистрированные и действующие на территории Орловской области. При этом они должны отвечать целому перечню обязательных требований. Отметим, что по сравнению с предыдущими годами правила немного изменились.

Например, по условиям у организации-соискателя не должно быть просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты разного уровня. Но из документа следует, что СО НКО не может быть отказано в допуске к участию в конкурсе, если она обжаловала наличие задолженности и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято.

Не смогут организатору отказать в допуске и в том случае, если общая сумма излишне уплаченных и излишне взысканных с СО НКО налогов, сборов и иных обязательных платежей равна или превышает сумму просроченной задолженности. Кроме того, если выяснится, что задолженность на бумаге появилась вследствие какой-то технической ошибки, то СО НКО также обязаны допустить к участию в конкурсе. Возможно, эти исключения появились в правилах потому, что подобные препятствия возникали в предыдущие годы.

Что касается других условий, то СО НКО не должна находится в процессе ликвидации и конкурсного производства. Ее деятельность не должны быть приостановлена. Кстати, совсем юным организациям субсидию из казны не дадут. Одним из обязательных требований является осуществление деятельности в течение не менее одного года до подачи заявки.

Претендентов проверят на наличие в их прошлом фактов нецелевого использования субсидий из федерального, областного и местного бюджетов. Если такие факты всплывут, то в допуске будет отказано, за исключением случая, при котором СО НКО обжалует наличие таких фактов.

По традиции субсидии не получат организации с иностранным участием и организации, имеющие в составе учредителей политические партии. Кстати, в уставе СО НКО не должно быть упоминаний наименований политических партий, а в их прошлом не должно быть фактов передачи им пожертвований от политиков.

ИА «Орелград»