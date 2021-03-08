ЛДПР поздравила орловчанок с 8 Марта

Партийцы вручили женщинам цветы и подарки

Орловское региональное отделение ЛДПР поздравило жительниц области с Международным женским днем, который отмечается 8 марта. Фотографии появились в Instagram-аккаунте ячейки.

В частности, координатор отделения Владислав Числов поздравил орловчанок из Северного района. «Жизнерадостные жительницы Северного района с улыбкой приняли поздравления от нашего отделения!» — говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Орловское отделение ЛДПР (@ldpr_orel)

Депутат облсовета Олег Бухтияров вручил цветы и подарки сотрудницам УМВД по Орловской области. «Эти женщины ежедневно сталкиваются с тяготами службы и участвуют в защите населения нашей области», — подчеркнули в ЛДПР.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Орловское отделение ЛДПР (@ldpr_orel)

К слову, накануне 8 марта партийцы запустили фотопроект «Женщины в не женских профессиях». В ЛДПР отметили, что орловчанки нередко выбирают тяжелые профессии, которые в итоге поддаются им. В одной из публикаций либерал-демократы показали снимки водительниц из Глазуновского района.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Орловское отделение ЛДПР (@ldpr_orel)

Также перед праздником представители ЛДПР посетили концерт творческого коллектива поселка Зареченский. Женщинам вручили подарки, поблагодарив за то, что вместе с другими жителями они делают жизнь поселка «яркой и активной».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Орловское отделение ЛДПР (@ldpr_orel)

ИА «Орелград»