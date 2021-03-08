Орловский бизнес стремительно полез в долги

В Орловской области выросли объемы банковского кредитования.

Минувший 2020 год в Орловской области ознаменовался резким ростом объемов кредитных вложений банковского сектора. Такие данные приведены в региональном правительственном бюллетене социально-экономического развития территории. Объем кредитов вырос по всем направлениям – необычайную активность проявили как простые граждане, так и юридические лица и индивидуальные предприниматели. Причем последние наиболее стремительно полезли в новые долги.

К началу 2021 года совокупный объем взятых орловскими юрлицами и ИП кредитов у банков составил 8,28 миллиарда рублей. Этот показатель на 61,8 процента превзошел результат годичной давности. На начало 2020 года совокупный объем займов орловского бизнеса составлял 5,119 миллиарда рублей. Причины повышения активности заемщиков в сухом отчете не приведены, но можно предположить, что тенденция связана с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Многие отрасли в минувшем году понесли вынужденные убытки, и заемные средства им понадобились для пополнения оборотных средств. Примерно то же самое можно сказать и о гражданах, столкнувшихся в 2020-м с непредвиденными расходами и трудностями. Напомним, многие в прошлом году потеряли работу или были отправлены в неоплачиваемые отпуска. Как бы то ни было, но совокупный кредитный портфель простых жителей Орловской области к 1 января 2021 года составил 6,867 миллиарда рублей. По сравнению с показателем годичной давности он вырос на 15,1 процента.

ИА «Орелград»