В Орловской области субсидии распределили до последней копейки

Областные чиновники продемонстрировали мастерство сложения и вычитания.

Довольно любопытное постановление издал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он утвердил распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов. Это будут средства из областного бюджета, которые власти на местах смогут потратить исключительно на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности.

Финансирование предусмотрено в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». На региональном уровне проект реализуется в рамках подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия и военно-мемориальных объектов».

Субсидии губернатором распределены на период с 2021 по 2023 годы включительно. Согласно постановлению, их получат город Орел и 17 муниципальных районов. Так, в текущем году соискателям выделят из казны региона около 4,13 миллиона рублей, в 2022 году – 7,68 миллиона, в 2023 году – 4,3 миллиона рублей. Самая крупная субсидия предусмотрена для города Орла, которому в 2022-м выделят более 3 миллионов рублей.

Особенностью этого документа можно назвать ту дотошность, с которой был подсчитан размер запланированных субсидий. Ответственные чиновники, как видно, потрудились на славу, подсчитав величины до копейки. Возьмем, для примера, планы на 2021 год. Согласно им, Болховский район получит от области 436,17485 тысячи рублей, Должанский — 284,26137 тысячи, Знаменский — 814,77576 тысячи, Ливенский — 762,22843 тысячи, Мценский — 502,00162 тысячи рублей и т.д.

ИА «Орелград»