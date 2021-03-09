В Орле улицу Ленина решили обновить спустя 5 лет после скандального ремонта

По словам Юрия Парахина, сейчас мэрия разрабатывает проекты

Улицу Ленина в Орле снова будут ремонтировать. Проекты по благоустройству сейчас в разработке, сообщил мэр города Юрий Парахин на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, вопрос вынесут на обсуждение жителей в ближайшие несколько месяцев.

«Мы планируем сделать клумбы, расположенные на улицы Ленина, более адаптированными и функциональными для использования. Возможно они будут дополнены скамейками и арт-объектами. Однако окончательное решение будет за горожанами», — приводит слова Парахина «Первый областной».

Напомним, последний раз Ленинскую ремонтировали в 2016 году, к 450-летию Орла. Это обошлось городскому бюджету в 53 млн рублей.

Реконструкцию курировал Ваагн Вермишян, теперь уже бывший главный архитектор области. Он обещал, что после нового ремонта улица Ленина станет самой красивой в мире. Впрочем, на деле ремонт вызвал возмущение горожан. В частности, их обескуражили облицованные плиткой клумбы, которые быстро окрестили «гробиками Вермишяна». Орловские активисты требовали вернуть улице первозданный облик, который нарушили в ходе ремонта.

Уже в начале 2017 года улицу пришлось переделывать – облицовка на «гробиках» посыпалась. В апреле 2017 года Вермишян ушел в отставку, а сейчас он арестован в Армении из-за финансовых преступлений.

В последующие годы новая ливнёвка на Ленинской регулярно не справлялась, и «самую красивую улицу в мире» затапливало. Ко всему прочему, в некоторых местах проваливались тротуарная плитка и канализационные люки.

ИА «Орелград»